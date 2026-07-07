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В селе Волгоградской области открыли мемориал троим героям СВО

В селе Семеновка Камышинского района Волгоградской области торжественно открыли мемориальные плиты.

В селе Семеновка Камышинского района Волгоградской области торжественно открыли мемориальные плиты погибшим в ходе СВО односельчанам. Как сообщили в администрации района, Александр Фомичев, Данил Скоморохов и Виктор Сиберт с честью выполнили гражданский и воинский долг.

Александр Фомичев приехал из Котово и в Семёновке прожил несколько лет. Добродушный и открытый, вежливый и простой парень, он ушёл добровольцем в ноябре 2024 года.

Добровольно отправился защищать страну от неофашистов и Данила Скоморохов. За проявленную храбрость был посмертно награждён медалью «За отвагу».

Виктору Сиберту было 23 года, когда он погиб. Он был награждён орденом Мужества (посмертно).

К слову, Виктор и Данила учились в Семеновской средней школе. А недавно и директор этой школы Арман Курмашев отправился защищать Родину на СВО.