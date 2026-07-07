В Казани утвердили проект реставрации дома, где жил и скончался Каюм Насыри

Финансирование проекта оценивается в 40,2 миллиона рублей. В рамках реставрации планируется не только обновить внутренние помещения, но и благоустроить прилегающую территорию. Также будут проведены работы по реконструкции инженерных сетей, установке систем вентиляции, водоснабжения и электроснабжения.