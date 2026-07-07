Пятница станет самым теплым днем недели в Москве, сообщил синоптик

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В пятницу циклон опустится своим центром в районы Белоруссии, а столица попадет в его теплый сектор — это сохранит в регионе кратковременные дожди, местами с грозой, и поспособствует росту температуры. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется плюс 24 — плюс 26 градусов», — сообщил синоптик в Telegram-канале.
При этом, по словам Леуса, в четверг столица останется под влиянием циклона, и связанный с ним атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. В такой ситуации показания термометров не дотянут до климатической нормы: после полудня ожидается плюс 20 — плюс 22 градуса.