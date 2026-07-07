Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятница станет самым теплым днем недели в Москве, сообщил синоптик

Леус: пятница станет самым теплым днем недели, потеплеет до плюс 26 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В пятницу циклон опустится своим центром в районы Белоруссии, а столица попадет в его теплый сектор — это сохранит в регионе кратковременные дожди, местами с грозой, и поспособствует росту температуры. Пятница станет самым теплым днем недели, воздух прогреется плюс 24 — плюс 26 градусов», — сообщил синоптик в Telegram-канале.

При этом, по словам Леуса, в четверг столица останется под влиянием циклона, и связанный с ним атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. В такой ситуации показания термометров не дотянут до климатической нормы: после полудня ожидается плюс 20 — плюс 22 градуса.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше