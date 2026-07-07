В России отменили домашние задания для первоклассников

На сегодняшний день, в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», которые разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.