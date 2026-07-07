В кузбасской Юрге благоустроят стадион школы № 15

Благоустройство стадиона школы № 15 ведется в Юрге Кузбасса в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
На объекте идут подготовительные и монтажные работы. Специалисты выравнивают основание, формируют дренажную систему и готовят площадку под укладку специального покрытия.
В ближайшее время там появится многофункциональная спортивная зона: разметка и оборудование позволят использовать площадку для игр в футбол, волейбол и баскетбол. Рядом оборудуют воркаут-зону с турниками, брусьями, рукоходами и тренажерами. Завершить основные этапы работ планируется до начала нового учебного года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.