В кузбасской Юрге благоустроят стадион школы № 15

В ближайшее время там появится многофункциональная спортивная зона: разметка и оборудование позволят использовать площадку для игр в футбол, волейбол и баскетбол. Рядом оборудуют воркаут-зону с турниками, брусьями, рукоходами и тренажерами. Завершить основные этапы работ планируется до начала нового учебного года.