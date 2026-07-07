Глава реготделения «Родины» выдвинулся на выборы белгородского губернатора

Сергею Еськову 65 лет. Он родился в Губкинском округе Белгородской области. В 2007 году окончил частную Современную гуманитарную академию, которая впоследствии вошла в состав частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт цифрового образования». По данным Rusprofile, господин Еськов руководит реготделением «Родины» с 2021 года, когда безуспешно выдвигался на выборы депутатов Госдумы. Также господин Еськов управляет белгородским АО «Имидж» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и владеет местными же ООО «Торговый дом “Купец”» (оптовая торговля соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками), ООО «Чистоконтакт сервис» (производство готовых кормов, кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах), ООО «Ресурсный центр “Рост”» (ему принадлежит 51%, оставшаяся доля у Олега Данькова; компания оказывает услуги по дополнительному образованию для детей и взрослых).