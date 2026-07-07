Обучение в медколледжах Ростовской области становится целевым

В частности, Ростовский базовый медицинский колледж ведет подготовку по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Фармация» и «Сестринское дело». Приоритетное право на зачисление получают те, у кого есть договор о целевом обучении.