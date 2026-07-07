Контрольный пакет таганрогского портового оператора подешевел на 10% до 1,13 млрд рублей

Лот включает 150 тыс. акций компании, что соответствует доле в 99,8% уставного капитала, а также долговые обязательства предприятия на сумму 33,9 млн руб. и 100 долей в уставном капитале аффилированной структуры — ООО «Лидер Инвест». Впервые этот пакет был выведен на продажу в мае 2026 года по стартовой цене 1,2 млрд руб., однако торги не принесли результата.