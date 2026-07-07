Прокуратура проверит соблюдение прав семей, дети которых отдыхали в «лагере»

Родители из Ветлуги отдали детей на бесплатную смену, а теперь вынуждены годами выплачивать пособия, даже не подозревая о юридической ловушке. Прокуратура проверит соблюдение их прав на получение социальных услуг.
Летом 2024 года малообеспеченные семьи и матери-одиночки из нижегородской Ветлуги обрадовались: местный социально-реабилитационный центр «Радуга» пригласил детей на бесплатную оздоровительную смену. Казалось бы, отличная поддержка. Но спустя месяцы радость сменилась кошмаром: на родителей посыпались судебные иски на суммы от 200 до 350 тысяч рублей. Выяснилось, что никакого лагеря по документам не существовало, а детей оформили как воспитанников реабилитационного центра на полном гособеспечении.
Одной из пострадавших оказалась Оксана Хвалютина, мать троих девочек. Она рассказала «Российской газете», что в 2023 году дети уже отдыхали в «Радуге», и тогда это был полноценный летний лагерь. В 2024-м организаторы снова зазывали семьи бесплатным отдыхом, скрыв реальный статус учреждения.
«В 2024 году директор сказал, что министерство запретило открывать лагерь, но они по доброте душевной решили сделать детям отдых», — рассказывает Оксана.
Она вспоминает, что дети проходили медосмотры и делали справки по форме 079/у (Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления). Родители собирали их как в обычный лагерь и даже не подозревали о скрытых юридических нюансах. Фактически смена продлилась всего 11 дней. Однако именно за этот период с семей теперь требуют огромные суммы.
«В мае 2025 года нам пришло письмо с требованием. Стоит сумма переплаты и написано — вернуть этот долг в социальный фонд. Я даже не понимала, за что!» — делится женщина.
Пошла к юристам и по разным ведомствам. Суть претензий Социального фонда России (СФР) оказалась следующей: поскольку по бумагам дети попали в реабилитационный центр (фактически в дом ребенка), выплата ежемесячных детских пособий должна была приостановиться. По закону, когда родители забирают детей домой, они обязаны сами уведомить об этом СФР, чтобы возобновить выплаты. Но родители были уверены, что дети просто в лагере. Они не знали про статус «дома ребенка» и ни о чем не сообщали. Из-за этого фонд признал все последующие выплаты «незаконным обогащением».
«Смена длилась с 17 по 28 июня. Но фонд требует вернуть деньги не за эти дни, а за период с начала смены и до конца 2024 года, то есть за семь-восемь месяцев, в течение которых ведомство само не фиксировало никаких нарушений», — возмущается Оксана Хвалютина.
Пострадавшие пытались добиться справедливости. В самом центре «Радуга» вину переложили на неопытного сотрудника, который якобы просто оговорился, зазывая людей. В прокуратуре людям тоже ничем не помогли.
«Прокурор сказал писать жалобу, но в итоге нам пришел ответ, что состава преступления нет», — объясняет Оксана.
В местном отделении СФР перенаправили родителей к организаторам отдыха.
«Теперь директор “Радуги” с нами на контакт не выходит, никаких документов не дает. А в соцфонде мне прямо заявили: “Все вопросы к “Радуге”, они подавали данные”, — с горечью резюмирует мать.
В 2026 году СФР подал иски в суд на родителей. Сегодня несколько семей объединились и вместе ходят на заседания, поддерживая друг друга.
«Прокурор наш сказал, что если у вас будет на руках решение суда, где будет прописано, что вас ввели в заблуждение, тогда я что-то могу предпринять», — надеется Оксана Хвалютина.
Редакция «Российской газеты» для получения разъяснений направила запросы в правительство области, управление СФР и прокуратуру.
«Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения прав семей на получение социальных услуг в Ветлужском районе. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.