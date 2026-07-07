Прокуратура проверит соблюдение прав семей, дети которых отдыхали в «лагере»

Пошла к юристам и по разным ведомствам. Суть претензий Социального фонда России (СФР) оказалась следующей: поскольку по бумагам дети попали в реабилитационный центр (фактически в дом ребенка), выплата ежемесячных детских пособий должна была приостановиться. По закону, когда родители забирают детей домой, они обязаны сами уведомить об этом СФР, чтобы возобновить выплаты. Но родители были уверены, что дети просто в лагере. Они не знали про статус «дома ребенка» и ни о чем не сообщали. Из-за этого фонд признал все последующие выплаты «незаконным обогащением».