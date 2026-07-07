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В Волгодонске назначили нового замглавы администрации

Она приступила к работе с 6 июля.

В администрации Волгодонска сменился руководитель социального блока. Как сообщает пресс-служба мэрии, должность заместителя главы города по внутренней политике и социальному развитию заняла Виктория Бондарева.

Новый заммэра приступила к работе с 6 июля. На планёрке под руководством градоначальника Дмитрия Вельможко её официально представили коллективу.

В зону ответственности Виктории Бондаревой теперь входят вопросы образования, культуры, молодёжных инициатив, а также сотрудничество с общественными объединениями.

До переезда в Волгодонск она курировала социальную сферу в Багаевском районе.