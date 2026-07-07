Ученик из Орловской области стал 2-кратным победителем спартакиады России

Финальный этап соревнований прошел с 2 по 6 июля в Смоленске и собрал около 300 участников из 48 регионов страны. Для попадания в финал спортсмены прошли отбор: региональный этап, а затем всероссийский, где на пяти турнирах необходимо было набрать наибольший рейтинг, чтобы войти в число 12 лучших в каждой дисциплине. От Орловской области отобрались двое — Роман Ракитский и Богдан Пясецкий.