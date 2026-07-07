Ученик из Орловской области стал 2-кратным победителем спартакиады России

Двукратным победителем финального этапа XIII летней Спартакиады учащихся России по всестилевому карате (юношеская, 14−15 лет) стал Богдан Пясецкий из Орловской области, сообщили в администрации Кромского района региона. Создание возможностей для развития способностей молодых людей отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Финальный этап соревнований прошел с 2 по 6 июля в Смоленске и собрал около 300 участников из 48 регионов страны. Для попадания в финал спортсмены прошли отбор: региональный этап, а затем всероссийский, где на пяти турнирах необходимо было набрать наибольший рейтинг, чтобы войти в число 12 лучших в каждой дисциплине. От Орловской области отобрались двое — Роман Ракитский и Богдан Пясецкий.
В первый день турнира Богдан завоевал золотую медаль в категории «дзю-кумитэ» до 58 кг. На следующий день он поднялся на высшую ступень пьедестала в категории «санбон-кумитэ» до 60 кг. Ребята занимаются в Кромском центре дополнительного образования у старшего тренера сборной России Александра Кузнецова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.