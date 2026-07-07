Глава Московского зоопарка рассказала о брачных планах Катюши и Тимофея

Что касается капибары Манюни, то она станет мамой уже далеко не впервые. «Боимся сглазить, всегда есть риск. Манюня уже возрастная дама. Сколько она уже родила малышей? И конечно, мы все за нее переживаем, потому что у нее был период, когда последние малыши съели практически все молоко и она себя плохо чувствовала. Мы ожидаем малыша, но получится или нет — будем держать крестики, чтобы все получилось, чтобы малыш был здоров», — заявила глава зоопарка.