Глава Московского зоопарка рассказала о брачных планах Катюши и Тимофея

Специалисты Московского зоопарка обустроят специальный вольер для «жениха» панды Катюши, если он появится, а также активно подбирают пару для манула Тимофея. Об этом журналистам рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.
Кроме того, по ее словам, капибара Манюня уже не первый раз ожидает потомство.
По международным соглашениям Катюша может находиться в России до четырех лет — потом она должна отправиться в Китай. Возможен и пересмотр этих условий, но таких случаев в мире пока не было, сказала Акулова.
«Чтобы она не уезжала, строим вольер — там и место для нее, для жениха и даже для их детей. Поэтому мы все делаем, строим вольер по абсолютным стандартам, как для пары», — сказала Акулова (цитата по агентству городских новостей «Москва»).
«Мы, конечно, ездим, ведeм переговоры с китайскими коллегами. И конечно, мы говорим о том, что хотим, чтобы Катюша осталась, и все наши посетители, ее армия поклонников. Но нам также говорят, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю и такого прецедента не было. Мы просили у них разрешения все-таки попытаться», — сообщила Акулова.
«Наша Катюша очень ценная, потому что она практически единственная, кого воспитала от и до мама. Она ела молоко достаточно долго, и ее полностью воспитывала мама. Человек к ней вообще не приближался, потому что Диндин была такая строгая мама, что она нам не давала абсолютно ничего, даже игрушки сортировала — какие подходят, какие нет», — рассказала директор зоопарка.
Строящийся вольер для Катюши займет более 2 тыс. кв. м. Он будет выполнен в стилистике сычуаньских лесов с конструкциями для лазания, искусственными водоемами и системой регулирования температуры и влажности, рассказывали ранее в зоопарке.
Кроме того, специалисты продолжают подбирать партнершу для манула Тимофея, добавила директор. Поиск ведется еще с августа 2025 года. «Наконец получили три фотографии трех претенденток на его лапу и сердце», — сообщила Акулова. Однако перед соединением нужно будет проверить здоровье и генетику кандидаток. «И даже после того, как мы выберем пару, тоже не гарантирую, что Тимофей и данная леди будут счастливы и у них состоится пара, потому что любовь — такая штука, что не прикажешь», — подытожила директор.
Что касается капибары Манюни, то она станет мамой уже далеко не впервые. «Боимся сглазить, всегда есть риск. Манюня уже возрастная дама. Сколько она уже родила малышей? И конечно, мы все за нее переживаем, потому что у нее был период, когда последние малыши съели практически все молоко и она себя плохо чувствовала. Мы ожидаем малыша, но получится или нет — будем держать крестики, чтобы все получилось, чтобы малыш был здоров», — заявила глава зоопарка.
По ее словам, с начала 2026 года в Московском зоопарке на свет появилось большое количество детенышей. Так, появились девять пингвинов Гумбольдта, а доставленный с Городской фермы ВДНХ баран сумел обеспечить потомство сразу трем самкам.