Народные приметы на 8 июля: супругам сегодня нельзя делить личные вещи

Сегодня чтят память святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного счастья. По поверьям, если в этот день муж и жена трудятся вместе, не расставаясь надолго, их дом будет наполнен достатком, а отношения — гармонией и согласием.
Сегодня надо провести время с близкими, занимаясь совместными делами. Хорошо устроить семейный ужин, прогулку на природе или поговорить по душам.
День благоприятен для сватовства и помолвки.
Не стоит сегодня начинать новые дела, все начатое в этот день плохо завершится. Нельзя переезжать на новое место жительства, это грозит чередой неудач и сложностей. Нельзя заниматься шитьем и огородными работами.
Супругам сегодня нельзя делить полотенце, расческу, столовые приборы. Это может привести к охлаждению в отношениях и расставанию. Не стоит оставаться в одиночестве, лучше выйти на прогулку, пообщаться, посетить общественные места.
Народные приметы на 8 июля:
— завелись мыши или свиньи активно едят сено — к неурожаю;
— выпало много росы — июль будет дождливым;
— день выдался жарким — такая погода продержится еще месяц.
Источник: pogoda.mail.ru.