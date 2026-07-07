Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы на 8 июля: супругам сегодня нельзя делить личные вещи

Сегодня нельзя оставаться в одиночестве.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня чтят память святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного счастья. По поверьям, если в этот день муж и жена трудятся вместе, не расставаясь надолго, их дом будет наполнен достатком, а отношения — гармонией и согласием.

Сегодня надо провести время с близкими, занимаясь совместными делами. Хорошо устроить семейный ужин, прогулку на природе или поговорить по душам.

День благоприятен для сватовства и помолвки.

Не стоит сегодня начинать новые дела, все начатое в этот день плохо завершится. Нельзя переезжать на новое место жительства, это грозит чередой неудач и сложностей. Нельзя заниматься шитьем и огородными работами.

Супругам сегодня нельзя делить полотенце, расческу, столовые приборы. Это может привести к охлаждению в отношениях и расставанию. Не стоит оставаться в одиночестве, лучше выйти на прогулку, пообщаться, посетить общественные места.

Народные приметы на 8 июля:

— завелись мыши или свиньи активно едят сено — к неурожаю;

— выпало много росы — июль будет дождливым;

— день выдался жарким — такая погода продержится еще месяц.

Источник: pogoda.mail.ru.