Контроль восстановлен: 11 проверок ОМСУ по образованию завершены в Нижегородской области

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своём канале в мессенджере MAX подвёл итоги проверок органов местного самоуправления в сфере образования за I полугодие 2026 года. После длительного моратория на проверки (с 2022 года) с начала 2026 года возобновлён системный надзор: в этом году запланировано 22 комплексные проверки муниципалитетов, из которых уже завершено 11.