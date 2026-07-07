Контроль восстановлен: 11 проверок ОМСУ по образованию завершены в Нижегородской области

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своём канале в мессенджере MAX подвёл итоги проверок органов местного самоуправления в сфере образования за I полугодие 2026 года. После длительного моратория на проверки (с 2022 года) с начала 2026 года возобновлён системный надзор: в этом году запланировано 22 комплексные проверки муниципалитетов, из которых уже завершено 11.
По результатам проверок выявлены задачи в исполнении полномочий ОМСУ, в том числе по организации доступного и бесплатного дошкольного и общего образования, учёту детей, приёму в школы, учёту семейной формы обучения, организации дополнительного образования, проведению независимой оценки качества и контролю за деятельностью муниципальных образовательных организаций. Как подчеркнул Пучков, главный предмет контроля — соблюдение конституционного права на общедоступное и бесплатное общее образование: «Мы проверяем не отчёты, а реальное положение дел», — отметил министр.
В ходе проверок также обнаруживают неправомерные требования к педагогам (например, ведение протоколов промежуточных аттестаций и другой избыточной документации). Всем проверенным ОМСУ выданы предписания; сроки их исполнения находятся на контроле министерства. Для профилактики готовят сводный реестр типичных нарушений, который ляжет в основу новых нормативных актов и пересмотра устаревших правил.
«Наша цель — устранить первопричины сбоев, а не просто фиксировать факты. Это сложная, рутинная, но критически важная работа. От того, насколько эффективно работает звено “муниципалитет — школа”, зависит будущее каждого ребенка в регионе», — отметил министр, пообещав держать в курсе происходящих изменений.
Ранее сообщалось, что более 19,7 тыс. учащихся завершают среднее профессиональное образование в Нижегородской области.