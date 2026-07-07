Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

Народный писатель, почетный председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец скончался на 89 году жизни, сообщило БелТА.
В Союзе писателей Беларуси 7 июля сообщили о смерти Николая Чергинца. Известному прозаику и публицисту было 88 лет.
Широкому кругу читателей Николай Чергинец был известен благодаря своим романам о милиции, советских воинах-афганцах, политическим и криминальным детективам.
— Это книги литератора, прожившего многогранную жизнь, впитавшего в себя все, чем жил, живет народ Беларуси, — отметил глава Союза писателей Александр Карлюкевич.
Председатель Союза писателей напомнил о недавнем романе Чергинца «Операция “Кровь”, в котором передавались все ужасы Великой Отечественной войны, которую будущий писатель видел своими глазами в оккупированном фашистами Минске. И рассказала, что до последних дней жизни Николай Иванович работал над циклом мемуарных книг, в которых рассказывал о своей стране и современниках.
Биография Николая Чергинца: что известно.
Родился Николай Чергинец 17 октября 1937 года в Минске. Раннее детство пришлось на военные годы. Оккупацию семья Чергинца пережила в Минске, кроме самого мальчика в семье было еще 8 детей. Отец воевал на фронте, вернулся без ног, и семья долгие годы жила в бедственном положении.
В 1963 году будущий писатель окончил Высшую школу тренеров, так как хотел строить футбольную карьеру. Но потом решил стать спортивным журналистом, поступил на журфак. После окончания двух курсов журфака, перевелся на юридический факультет Белорусского государственного университета, который по специальности «правоведение» окончил в 1969 году.
После учебы начал службу в органах внутренних дел, пройдя путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска МВД Беларуси. С 1984 по 1987 год участвовал в войне в Афганистане. С 1987 по 1993 год занимал пост начальника управления внутренних дел на транспорте МВД. В период с 1993 по 1997 год являлся председателем Комитета по социальной защите военнослужащих, ветеранов войны и увековечения памяти погибших при Совете министров.
В 1997 — 2008 году возглавлял Постоянную комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Одновременно с этим с 1988 по 2008 год являлся делегатом Беларуси в ООН. Кроме того, активно участвовал в создании и укреплении Союзного государства, разработке правовых актов СНГ, был инициатором и исполнителем решения СНГ о вхождении в Межпарламентскую ассамблею ОБСЕ и других инициатив на международной арене по линии СНГ.
Литературное творчество Николая Ивановича берет начало в 1970 году. За годы жизни он создал свыше 50 научных трудов и более 40 художественных произведений, написал несколько сценариев к художественным кинофильмам. А его книги были переведены более чем на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.
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