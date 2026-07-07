Умер народный писатель Беларуси Николай Чергинец

После учебы начал службу в органах внутренних дел, пройдя путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска МВД Беларуси. С 1984 по 1987 год участвовал в войне в Афганистане. С 1987 по 1993 год занимал пост начальника управления внутренних дел на транспорте МВД. В период с 1993 по 1997 год являлся председателем Комитета по социальной защите военнослужащих, ветеранов войны и увековечения памяти погибших при Совете министров.