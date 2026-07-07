В Пермском крае реализуют крупный проект по производству мясной продукции

«Сегодня агропромышленный комплекс остаётся одним из наиболее активных секторов, которые инвестируют в модернизацию производств, повышение эффективности и расширение мощностей. Мы уже финансируем проекты “Агро-Холдинга Майский” на 1,1 миллиард рублей и готовы продолжать сотрудничество», — пояснил Алексей Кушнир.