В Пермском крае реализуют крупный проект по производству мясной продукции

Представители правительства Пермского края рассказали о реализации в регионе крупного проекта по производству мясной продукции.
По информации региональных властей, в 2026 году «Агро-Холдинг Майский» запускает большой инвестпроект. Он предусматривает модернизацию действующих производственных площадок и создание новых площадей по разведению свиней в поселке Майском Краснокамского округа Прикамья.
«Общий бюджет проекта оценивают в 6 миллиардов рублей. На полную мощность объект должен заработать во второй половине 2030 года. Инвестпроект позволит повысить производственную эффективность предприятия и увеличить объёмы выпуска продукции», — сообщили в краевом правительстве.
Для реализации масштабного плана «Агро-Холдинг Майский» заключил договор с банком ВТБ. Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка Алексей Кушнир и директор «Агро-Холдинга Майский» Артём Болдырев подписали соглашение на промышленной выставке «Иннопром-2026».
«Сегодня агропромышленный комплекс остаётся одним из наиболее активных секторов, которые инвестируют в модернизацию производств, повышение эффективности и расширение мощностей. Мы уже финансируем проекты “Агро-Холдинга Майский” на 1,1 миллиард рублей и готовы продолжать сотрудничество», — пояснил Алексей Кушнир.
Артём Болдырев, в свою очередь, заметил, что реализация инвестпроектов поможет предприятию вывести производственные мощности на совершенно новый уровень и повысит эффективность уже действующих площадок.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как в Пермском крае на площадке Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в селе Лобаново выбирали лучшего агронома.