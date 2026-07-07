Проект из Наро-Фоминска вошел в число лучших спортивных инициатив страны

Проект занял первое место в партнерской номинации «Корпоративный спорт». Он направлен на создание здоровой среды в коллективах и объединяет физическую активность с заботой о ментальном здоровье сотрудников. В рамках инициативы проводятся образовательные вебинары с участием экспертов из Высшей школы экономики, «Сколково», МГУ и страховых компаний, софинансируются онлайн-консультации с психологами, организуется неделя здоровья с участием 2 тысяч сотрудников.