Проект из Наро-Фоминска вошел в число лучших спортивных инициатив страны

Спортивный проект «ДвижОК» из Наро-Фоминска Московской области стал одним из победителей VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Проект занял первое место в партнерской номинации «Корпоративный спорт». Он направлен на создание здоровой среды в коллективах и объединяет физическую активность с заботой о ментальном здоровье сотрудников. В рамках инициативы проводятся образовательные вебинары с участием экспертов из Высшей школы экономики, «Сколково», МГУ и страховых компаний, софинансируются онлайн-консультации с психологами, организуется неделя здоровья с участием 2 тысяч сотрудников.
Отметим, что всего от Московской области было подано 119 заявок. Проекты «ДвижОК» и «Плывем к чистоте» вошли в число 34 лучших спортивных проектов страны. Победители в каждой номинации получили по 500 тысяч рублей на их реализацию.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.