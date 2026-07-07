Опубликована программа на День семьи, любви и верности в Нижнем Новгороде

Завтра, 8 июля, в Нижнем Новгороде отмечается День семьи, любви и верности. В городских музеях, библиотеках и домах культуры пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщили на сайте нижегородской администрации. (6+).
Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова подготовил праздничную программу «Мозаика семейного счастья». В тот же день в Кстовском театре кукол пройдут мастер-классы и концерт, а на Нижегородской ярмарке — активности в рамках праздничной программы «С книгой в лето всей семьей».
10 июля в Государственном музее А. М. Горького состоится тематическая экскурсия «В гостях у Пешковых», а кстовский Центр народной культуры «Берегиня» проведет в зоне отдыха «Лукеринский пруд» детский праздник «Ромашковое настроение».
Также организованы мероприятия в городских библиотеках.
Нижегородский район.
Праздничные мастер-классы можно будет посетить в Центральной городской библиотеке имени В. И. Ленина и в Центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького. Викторину-квест «Ромашковое сердце» организуют в библиотеке имени В. И. Чапаева, а в библиотеке имени И. В. Мичурина состоится этнокультурный вечер «Застолье длиною в жизнь».
Автозаводский район.
В библиотеке «Центр семейного чтения» состоится интерактивный праздник для семей «Семейка рулит», а в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова — историко-познавательная викторина «Петр и Феврония: вчера, сегодня, навсегда». Библиотека имени А. С. Макаренко приглашает на уличную акцию «Игры наших мам и пап», а в библиотеке имени Ю. А. Адрианова организуют семейную игротеку «Моя семья — моя команда!».
Уличные мероприятия также проведет библиотека имени Станюковича, библиотека имени В. В. Бианки, библиотека «Центр деловой и правовой информации» и Центральная районная детская библиотека имени О. Кошевого.
Канавинский район.
Праздник «Венец всех ценностей — семья» можно будет посетить в Центральной районной библиотеке имени Ф. М. Достоевского. Мастер-класс «Семья — источник любви и вдохновения» проведут в библиотеке имени А. Н. Островского. Также нижегородцев ждут семейные активности в Центральной районной детской библиотеке имени А. Пешкова.
Ленинский и Советский районы.
Театральная мастерская «Расскажем сказку о семье и любви» от библиотеки имени М. М. Пришвина откроется в парке «Дубки». Там же пройдет игровая программа «Семья — вот истинное счастье» от библиотеки имени Декабристов.
В библиотеке имени М. Светлова состоится беседа «Семейная история: тепло родных сердец» в рамках районной праздничной программы «Семья, как много в этом слове…».
Московский и Приокский районы.
Праздник «Семья-источник вдохновения» представит библиотека имени А. И. Герцена, а в Центральной районной детской библиотеке имени В. Г. Белинского состоится «Ромашковый день».
Сегодня, 7 июля, в пространстве Центральной городской библиотеки «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится арт-терапия «Идеальные отношения» (18+). Завтра, 8 июля, там же пройдет творческая мастерская «Свеча семейного тепла». Также в детской библиотеке им. Н. Н. Носова расскажут об истории праздника и проведут мастер-класс «Ромашка».
Сормовский район.
Библиотечную акцию «Дарите ромашки любимым» организует библиотека имени Н. В. Гоголя, а в Сормовском парке откроется литературно-творческая площадка «Ромашковый день». В библиотеке имени А. С. Серафимовича состоится творческий час, а в библиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского — познавательно-игровая программа «Разноцветное лето».
На Светлоярском озере библиотека имени А. П. Бринского организует акцию «Дарите ромашки любимым». В библиотеке имени Ленинского Комсомола пройдет день семейного чтения.
Кстовский район.
На открытой площадке Большеельнинской сельской библиотеки-филиала № 9 состоится творческий час «Ромашковое настроение». Сотрудники Центральной детской библиотеки имени В. С. Рыжакова на открытой площадке Кстовского театра кукол тоже проведут творческий час.
Вечер встречи «Семейный альбом» состоится в Ждановской сельской взрослой библиотеке-филиале № 13.
Дома культуры.
В Домах культуры и досуговых центрах также пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В ОДЦ «Надежда» откроют бесплатны «Семейный кинозал», а в ЦКиД «Молодежный» состоится блиц-викторина «Семейный очаг». В это же время в ДК «Кудьма» — информационная акция «Семейные ценности». Также праздник отметят в пространстве «Молодой Нижний».
Подробнее о мероприятиях этого лета читайте в специальной подборке на сайте pravda-nn.ru.