Опубликована программа на День семьи, любви и верности в Нижнем Новгороде

Праздничные мастер-классы можно будет посетить в Центральной городской библиотеке имени В. И. Ленина и в Центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького. Викторину-квест «Ромашковое сердце» организуют в библиотеке имени В. И. Чапаева, а в библиотеке имени И. В. Мичурина состоится этнокультурный вечер «Застолье длиною в жизнь».