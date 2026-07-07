Как в Австралии и Британии смогли обойти ограничения для детей в соцсетях

В рамках исследования аккаунты регистрировались в том числе на YouTube, в Snapchat, TikTok и Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Представитель последней отметил, что в использованных аналитиками из KJR фиктивных аккаунтах указали минимально допустимый возраст — 16 лет, но при этом неясно, была ли на страницах какая-то активность, которая позволила бы заподозрить, что пользователи моложе. В австралийском сервисе прямых видеотрансляций Kick также заявили, что платформа не располагала достаточным количеством данным, чтобы угадать возраст юзера.