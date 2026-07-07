Как в Австралии и Британии смогли обойти ограничения для детей в соцсетях

Технологические компании в Австралии столкнулись со сложностями при проверке возраста пользователей после того, как в стране в 2025 году вступил в силу закон о запрете на использование социальных сетей подростками младше 16 лет, пишет Reuters. Большинство детей, говорят аналитики, до сих пор имеют доступ к этим платформам, австралийские власти уже удвоили штрафы, предусмотренные за нарушение запрета, и угрожают владельцам соцсетей исками.
Исследователи из австралийской компании KJR (занимается экспертизой софта, в том числе ИИ) провели тестирование ПО для проверки возраста и сообщили, что платформы не запрашивали верификацию ни у одного из 50 специально созданных аккаунтов, в которых был указан 16-летний возраст пользователя.
Как отмечает агентство, ранее внимание в основном было сосредоточено на точности ПО, определяющего возраст по фотографии, но исследователи заметили, что и первоначальный этап верификации — оценка возраста по данным об активности пользователя в интернете — не работает эффективно. Например, в некоторых из созданных аккаунтов предлагали банковские продукты для подростков, т.е платформа понимала диапазон возраста пользователя, но проверка учетной записи не проводилась.
В рамках исследования аккаунты регистрировались в том числе на YouTube, в Snapchat, TikTok и Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Представитель последней отметил, что в использованных аналитиками из KJR фиктивных аккаунтах указали минимально допустимый возраст — 16 лет, но при этом неясно, была ли на страницах какая-то активность, которая позволила бы заподозрить, что пользователи моложе. В австралийском сервисе прямых видеотрансляций Kick также заявили, что платформа не располагала достаточным количеством данным, чтобы угадать возраст юзера.
Закон об ограничении использования соцсетей детьми младше 16 лет (даже при согласии на это родителей) вступил в силу в Австралии 10 декабря 2025 года. За нарушение введенных норм для технологических компаний предусмотрели штрафы до 50 млн австралийских долларов ($33 млн). Но почти сразу дети начали обходить запрет. Они смогли обмануть систему сканирования лица, например, «спрятав зубы и сморщив лицо». Родители, чьи дети честно проходили проверку и утратили аккаунт, жаловались, что их ребенок оказался в изоляции.
Хотя Австралия стала первой страной, которая фактически запретила соцсети подросткам младше 16 лет, в некоторых других странах уже действуют серьезный фильтр для потребления контента детьми на технологических платформах. Так, Великобритании с 2025 года существует закон, который требует проверки возраста пользователей. Если юзеру меньше 18 лет, то в соцсетях и на сайтах для него должны быть заблокированы разделы с «опасным контентом», включая порнографию.
Но, как отмечается в опросе-исследовании компании Internet Matters, 46% детей от 9 до 16 лет считают простым обход ограничений, когда как только 17% — сложным. В качестве способа обмана платформ перечисляются введение ложной даты рождения, использование чужих документов, удостоверяющих личность, и даже изображение персонажей видеогр при распознавании лиц, передает Euronews.
Одна из опрошенных матерей рассказала исследователям, что ее сын ради прохождения верификации нарисовал карандашом для бровей усы и трюк сработал: 12-летнего мальчика система распознала как 15-летнего.
Кроме того, аналитики указывают, что 26% родителей позволили своим детям обойти ограничения, а 17% — активно помогали им в этом. Это происходило в случаях, когда родители, по собственному признанию, были уверены, что контент подходит ребенку.
В рамках опросах 68% родителей и их детей сообщили, что заметили новые меры безопасности в соцсетях и на других платформах, но почти половина детей (49%) столкнулись с контентом, в котором были сцены насилия, расистские, сексистские и гомофобные высказывания — всё то, что в Британии должно быть ограничено законом о защите детей.
Как и в Австралии, в Британии тоже решили полностью запретить соцсети подросткам младше 16 лет, в июне покидающий свою должность премьер-министр Кир Стармер сообщил, что соответствующий закон будет принят до конца года, а вступит в силу весной 2027-го.
В настоящий момент ограничения для детей на использование соцсетей уже действуют и в ряде других стран, включая Китай, Бразилию, Турцию, Малайзию и Индонезию. Обсуждается полный запрет во Франции и в целом на уровне Европейского союза.