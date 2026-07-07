Москвичи забыли в автобусах рыцарский шлем и аквариум с фейковыми рыбками

В июне прошлого года пассажиры автобусов оставили в салонах в том числе дипломную работу в переплете, ведро раков и гитару с автографами, рассказывали ранее в перевозчике. А в предыдущие месяцы 2025 года — садового гнома, мультиварку, живой кактус и бубен.