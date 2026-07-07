Москвичи забыли в автобусах рыцарский шлем и аквариум с фейковыми рыбками

Пассажиры автобусов «Мострансавто» в июне забыли в салонах рыцарский шлем, аквариум и детский синтезатор. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе перевозчика.
«В июне 2026 года жители и гости Московской области забыли в автобусах Мострансавто, на автостанциях и автовокзалах предприятия более 150 личных вещей. Среди самых необычных находок июня — декоративный рыцарский шлем, аквариум без воды с искусственными рыбками, детский музыкальный синтезатор», — рассказали в пресс-службе.
Однако по традиции чаще всего сотрудники перевозчика находили в салонах социальные, транспортные и банковские карты, а также зонты и очки, добавили в компании.
В июне прошлого года пассажиры автобусов оставили в салонах в том числе дипломную работу в переплете, ведро раков и гитару с автографами, рассказывали ранее в перевозчике. А в предыдущие месяцы 2025 года — садового гнома, мультиварку, живой кактус и бубен.
«Мострансавто» обслуживает междугородние и пригородные маршруты Москвы. В случае утери вещи там рекомендуют заполнить специальную форму на сайте: маршрут, дату, примерное время пропажи, краткое описание пропавшего предмета. При получении необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале.