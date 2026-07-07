В Волгодонске назначили замглавы по внутренней политике и соцразвитию

До перехода в Волгодонск чиновница курировала социальный сектор Багаевского района Ростовской области, где отвечала за реализацию территориальных программ в сфере образования и культуры, а также за поддержку молодежных инициатив. Этот практический опыт управления районным соцблоком, по версии городской администрации, и стал главным основанием для передачи ей аналогичных функций на муниципальном уровне.