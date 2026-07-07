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Дрон взорвался рядом с автобусом в Белгородском округе: есть пострадавшие

В селе Таврово Белгородского округа FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителя. Об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Источник: Коммерсантъ

В селе Таврово Белгородского округа FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. Пострадали два мирных жителя. Об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По данным оперштаба, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался. Женщину, у которой предварительно диагностирована акубаротравма, для обследования забрали в городскую больницу № 2 Белгорода.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ нанесли 66 ударов по Белгородской области. В результате три человека погибли и 11 были ранены. Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ракетным ударам. Сегодня также стало известно о нескольких пострадавших. В частности, в Валуйках дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта и ранил трех человек.