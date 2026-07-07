Дрон взорвался рядом с автобусом в Белгородском округе: есть пострадавшие

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ нанесли 66 ударов по Белгородской области. В результате три человека погибли и 11 были ранены. Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ракетным ударам. Сегодня также стало известно о нескольких пострадавших. В частности, в Валуйках дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта и ранил трех человек.