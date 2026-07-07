Хаски исполнит роль Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина

«Прежде всего проект приобрел главного героя — вы будете удивлены, это рэпер Хаски. Поэта должен играть поэт. Он очень содержательная личность и любим молодежью, мне кажется, эта связь между современным рэпером и поэтом, который играет Лермонтова, даст фильму новое дыхание и сделает его необычным», — сказал Лунгин.