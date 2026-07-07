Хаски исполнит роль Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в психологическом триллере «Лермонтов», сообщил режиссер Павел Лунгин на очной защите национальных фильмов в Минкультуры, передает ТАСС.
«Прежде всего проект приобрел главного героя — вы будете удивлены, это рэпер Хаски. Поэта должен играть поэт. Он очень содержательная личность и любим молодежью, мне кажется, эта связь между современным рэпером и поэтом, который играет Лермонтова, даст фильму новое дыхание и сделает его необычным», — сказал Лунгин.
Фильм будет посвящен последним четырем годам жизни Лермонтова.
По данным журнала БК медиа (ex- «Бюллетень кинопрокатчика»), съемки кинокартины начнутся в октябре 2026 года. Намеченный план выхода — лето 2028 года.
Роль Лермонтова — это не первая работа Хаски на съемочной площадке. Среди фильмов и сериалов, в которых он снимался — «Коммерсант», «Искупление», «Шурале», «Казнь», «Надо снимать фильмы о любви» и другие.
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