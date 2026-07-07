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В селе Городище Оренбургской области отремонтируют школу

Завершить работы планируют к июню 2027 года.

Специалисты отремонтируют школу в селе Городище в Оренбургской области, сообщили в администрация Оренбурга. Работы проводят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Специалисты уже демонтировали устаревшие инженерные системы. Сейчас они устанавливают лотки под трубы отопления и новые перегородки в пищеблоке. Также специалисты собирают систему канализации, укладывают кабельные сети, налаживают автоматическую пожарную сигнализацию.

Далее им предстоит отремонтировать кровлю и фасад, провести внутреннюю отделку помещений. Завершить все работы планируют к 1 июня 2027 года. По их окончании специалисты проведут полное благоустройство прилегающей территории. Они, например, заасфальтируют школьный двор.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.