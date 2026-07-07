Донской «Красный котельщик» инвестирует 400 млн рублей в выпуск насосов для АЭС и ТЭС

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев пояснил принципиальную значимость проекта: «Питательные и конденсатные насосы — это критически важные узлы генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Размещение их производства в регионе позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегических энергообъектов».