Нижегородская область — лидер по реализации проектов в программе льготного кредитования в туризме

«Практика и “обратная связь” показывают, что программа льготного кредитования — одна из самых эффективных и востребованных мер поддержки в нацпроекте “Туризм и гостеприимство”, реализуемом по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Символично, что совещание проходит в отеле, который совсем недавно был введен в эксплуатацию и построен с помощью этого механизма поддержки. На примере этого отеля мы видим, что сейчас современные отели — это не столько про продажу места для ночевки, это целый комплекс услуг и сервисов. Сами отели становятся точкой притяжения», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.