Нижегородская область — лидер по реализации проектов в программе льготного кредитования в туризме

Нижегородская область признана лидером по темпам и качеству реализации инфраструктурных проектов в рамках программы льготного кредитования, сообщили по итогам совещания под председательством вице‑премьера Дмитрия Чернышенко. Встреча прошла 7 июля в формате видеоконференции с участием губернатора Глеба Никитина; основная тема — первые итоги господдержки инвестпроектов в туризме.
«Практика и “обратная связь” показывают, что программа льготного кредитования — одна из самых эффективных и востребованных мер поддержки в нацпроекте “Туризм и гостеприимство”, реализуемом по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Символично, что совещание проходит в отеле, который совсем недавно был введен в эксплуатацию и построен с помощью этого механизма поддержки. На примере этого отеля мы видим, что сейчас современные отели — это не столько про продажу места для ночевки, это целый комплекс услуг и сервисов. Сами отели становятся точкой притяжения», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Глеб Никитин представил вице‑премьеру 15 инвестиционных проектов региона, реализуемых по механизму льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». По словам губернатора, в прошлом году более 1,9 млн туристов размещались в гостиницах области; объём платных услуг туриндустрии превысил 29 млрд рублей, а общие траты туристов в регионе — более 80 млрд рублей. Сейчас в Нижегородской области работают 664 коллективных средства размещения на более чем 20 тыс. номеров, однако по оценке экспертов ВЭБ дефицит номерного фонда составляет примерно 4,5 тыс. единиц.
«По программе льготного кредитования у нас реализуются 15 инвестиционных проектов по созданию гостиничных комплексов на 2 226 номеров, это сократит существующий дефицит номерного фонда. Создание современной комфортной инфраструктуры для гостей и жителей региона будет способствовать повышению туристической привлекательности и увеличению числа гостей», — отметил Глеб Никитин.
Тринадцать проектов ведутся в Нижнем Новгороде, по одному — в Городце и Кулебаках. Среди наиболее продвинутых — многофункциональный туристический комплекс «Экопарк на Гребном канале» с пятизвёздочной гостиницей на 265 номеров и акватермальным комплексом: гостиница уже открыта, запуск термального комплекса ожидают в третьем квартале. Также запланирован ввод в эксплуатацию гостиницы на улице Пискунова в следующем году.
Как отметил Дмитрий Чернышенко, программа льготного кредитования демонстрирует высокую эффективность и превращает новые отели в центры притяжения с комплексом услуг, а не только в места для ночёвки. Власти региона продолжают прорабатывать включение в программу дополнительных инвестиционных проектов. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» направлен на развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров и продвижение туристических маршрутов по России.
Ранее сообщалось, что Чернышенко и Никитин обсудили региональные проекты в сфере туризма, образования и технологических видов спорта.