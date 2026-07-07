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Волгоградская облдума примет закон о мемориальном комплексе героям СВО

Депутаты Волгоградской облдумы на заседании, которое состоится 9 июля, примут.

Депутаты Волгоградской облдумы на заседании, которое состоится 9 июля, примут региональный закон о придании мемориального комплекса героям СВО официального статуса. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня.

Ранее законопроект одобрили депутаты муниципальных образований Волгоградской области.

Напомним, инициатива родилась в феврале 2024 года на встрече губернатора Андрея Бочарова с бойцами СВО и членами семей защитников Отечества. За два года около ста тысяч волгоградцев предложили свои идеи по облику монумента, эскизы отправляли на передовую для согласования с военнослужащими. На завершающем этапе к проекту подключилась студия военных художников имени Митрофана Грекова, а полноразмерная модель была утверждена в Москве главой региона и заместителем Министра обороны РФ Александром Санчиком. Комплекс станет организационным центром исследовательской и научной деятельности, будет работать в тесном взаимодействии с музеями муниципалитетов и образовательными учреждениями. Также в настоящее время идет работа по созданию музея, посвященного памяти участников СВО. В музее будет отражена информация о всенародной помощи фронту, о работе волонтеров, молодежных организаций и ветеранов.

Ранее сообщалось о подготовке первых экспонатов для будущего музея.