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В пяти населенных пунктах Ленобласти ускорили мобильный интернет

Это стало возможным, поскольку там установили новые базовые станции.

Мобильный интернет ускорили в пяти населенных пунктах Ленинградской области, сообщили в комитете цифрового развития региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Так, в населенных пунктах Забелино, Галично, Васкелово, Низово и Кирилловское установили новые базовые станции. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на смартфонах местных жителей на 20%. Теперь они могут оперативно вызывать экстренные службы, пользоваться порталом «Госуслуги», записываться к врачам онлайн, оставаться на связи с близкими.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.