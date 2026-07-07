Какой сегодня праздник: День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности — российский праздник, посвящённый семейным ценностям, любви и верности. Праздник тесно связан с днём памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака в православной традиции. Их история изложена в «Повести о Петре и Февронии Муромских» (XVI век, автор — священник Ермолай‑Еразм). По преданию князь Пётр тяжело заболел проказой. Исцелить его смогла простая девушка Феврония из рязанской деревни Ласково. Пётр пообещал жениться на ней, но сначала не сдержал слова — болезнь вернулась, и он вновь обратился к Февронии. Супруги правили Муромом, но из‑за недовольства бояр покинули город. Позже их попросили вернуться. В старости Пётр и Феврония приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя вместе. Они скончались в один день и час — 8 июля 1228 года. В 1547 году их канонизировали; мощи покоятся в Свято‑Троицком монастыре в Муроме. Главный символ — ромашка. Она олицетворяет чистоту, нежность, верность, простоту и искренность чувств.