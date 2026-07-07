Какой сегодня праздник: День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности — российский праздник, посвящённый семейным ценностям, любви и верности. Праздник тесно связан с днём памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака в православной традиции. Их история изложена в «Повести о Петре и Февронии Муромских» (XVI век, автор — священник Ермолай‑Еразм). По преданию князь Пётр тяжело заболел проказой. Исцелить его смогла простая девушка Феврония из рязанской деревни Ласково. Пётр пообещал жениться на ней, но сначала не сдержал слова — болезнь вернулась, и он вновь обратился к Февронии. Супруги правили Муромом, но из‑за недовольства бояр покинули город. Позже их попросили вернуться. В старости Пётр и Феврония приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя вместе. Они скончались в один день и час — 8 июля 1228 года. В 1547 году их канонизировали; мощи покоятся в Свято‑Троицком монастыре в Муроме. Главный символ — ромашка. Она олицетворяет чистоту, нежность, верность, простоту и искренность чувств.
День БАМовца — памятная дата в России, посвящённая всем, кто участвовал в строительстве и развитии Байкало‑Амурской магистрали (БАМ). Инициатива установить День БАМовца принадлежит Народному Хуралу Бурятии (парламенту республики) — она была выдвинута в 2017 году. Цель — привлечь внимание к истории Сибири и Дальнего Востока и отдать должное участникам масштабного проекта. Дата напрямую связана с ключевым событием в истории БАМа: 8 июля 1974 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление № 561 «О строительстве Байкало‑Амурской железнодорожной магистрали». Этот документ дал старт масштабной всесоюзной стройке. После XVII съезда ВЛКСМ строительство объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На БАМ отправились первые молодёжные отряды — так началось активное строительство магистрали сразу по нескольким направлениям. Байкало‑Амурская магистраль — одна из крупнейших железных дорог в мире: ее протяжённость — свыше 4 тысяч км. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток и является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. БАМ пересекает 7 горных хребтов и более 3 тысяч водных преград (в т. ч. 11 крупных рек) и включает 8 тоннелей, 142 моста длиной более 100 метров, более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и посёлков.
День обнаруженных заначек (иногда его также называют Всемирным днём разоблачений) — неофициальный и шуточный праздник. «Заначки» могут быть любыми — от реальных тайников с деньгами или сладостями до забавных секретов и любопытных фактов о людях. Правда, в рамках праздника не принято раскрывать информацию, которая может навредить чьей‑либо репутации или негативно повлиять на жизнь человека.