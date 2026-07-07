Билеты на группу «Ленинград» вяло раскупают в Волгограде

В продаже остается еще немало билетов на концерт группы «Ленинград». По данным ресурса по продаже билетов, стоимость самых дешевых составляет 2800 рублей. Максимальная цена — 10500 рублей. На танцпол можно купить билеты стоимостью от 2800 до 4000 тысяч рублей. Вход в фан-зону стоит 4 000 рублей.