Предприниматель из Воронежа получил восемь лет за перевод 9 тысяч рублей

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, как аналогичный срок за перевод 7,9 тыс. руб. «Артподготовке» (признана террористическим сообществом, запрещена на территории РФ) получил 54-летний радиомеханик из Тамбова. В картотеке суда в последние дни появились и другие приговоры за финансирование этой организации, которые вынесены в отношении жителей иных регионов. В частности, суд назначил восемь лет трейдеру из Москвы.