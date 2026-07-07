В Калининградской области директора фирмы ждет суд за уклонение от налогов на 419 млн

По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса по продаже бытовой химии и косметических товаров с включением в цепочку финансово-хозяйственных отношений подконтрольных организаций и предпринимателей. В результате сумма неуплаченного налога превысила 419 млн рублей.