В Калининградской области директора фирмы ждет суд за уклонение от налогов на 419 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Преступление было выявлено областным УФНС. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса по продаже бытовой химии и косметических товаров с включением в цепочку финансово-хозяйственных отношений подконтрольных организаций и предпринимателей. В результате сумма неуплаченного налога превысила 419 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела исследована бухгалтерская документация и проведена налоговая судебная экспертиза. В целях обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на 59 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Сбор доказательств завершен, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.