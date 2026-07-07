Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нестерове 34-летний мужчина полгода вымогал у подростка деньги, угрожая юноше и его семье расправой

Злоумышленник рассчитывал получить 300 тыс. рублей.

Источник: Клопс.ru

В Нестерове местный житель вымогал у 15-летнего подростка деньги, угрожая юноше и его семье расправой. Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области передал уголовное дело для рассмотрения в суд, сообщили в ведомстве во вторник, 7 июля.

По версии следствия, с августа 2025 по февраль 2026-го обвиняемый, неоднократно встречался с юношей и вёл с ним переписку в соцсетях, требуя 300 тыс. рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое в крупном размере»).

Житель Зеленоградского района в декабре 2025 года получил 10 лет колонии особого режима за избиение до смерти и вымогательство.