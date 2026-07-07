В Нестерове 34-летний мужчина полгода вымогал у подростка деньги, угрожая юноше и его семье расправой

По версии следствия, с августа 2025 по февраль 2026-го обвиняемый, неоднократно встречался с юношей и вёл с ним переписку в соцсетях, требуя 300 тыс. рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое в крупном размере»).