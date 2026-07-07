«Фармасинтез» построит в Перми завод стоимостью свыше 5 млрд. рублей

Как пояснили в минздраве региона, основное преимущество перитонеального диализа заключается в том, что он проводится на дому, самим пациентом после прохождения соответствующего обучения по использованию препарата. «Это особенно удобно для пациентов из территорий Пермского края, которых доставляют на процедуру в другие округа или краевую столицу», — пояснили в ведомстве.