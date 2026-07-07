Мэрия Ростова-на-Дону пообещала втрое увеличить число автобусных рейсов по расписанию

Как ранее писал «Ъ-Ростов», городская администрация направила в областное министерство транспорта заявку на приобретение 279 автобусов большого класса для МУП МТК «Ростовпассажиртранс» в период до 2028 года. График закупок распределен по годам: в 2025-м и 2026-м — по 75 машин ежегодно, в 2027-м — 65, в 2028-м — 64 единицы. Для сравнения: в 2024 году автопарк пополнился лишь 32 новыми автобусами аналогичного класса.