Казанские гребцы взяли медали на первенстве и чемпионате Приволжья

Соревнования прошли с 1 по 5 июля в городе Энгельсе. В них приняли участие более 310 спортсменов из 10 регионов. Золотые медали завоевали Илья Герасимов на каноэ-одиночке, а также Ян Структура и Анастасия Леонтьева — смешанная байдарка-двойка. Серебряные медали получили Савелий Романов, управлявший каноэ-одиночкой, дуэт Рузаля Халиуллина и Эрика Кузовкина на каноэ-двойке, а также Всеволод и Арсений Следюк на байдарке-двойке. Эрик Кузовкин и Рузаль Халиуллин взяли также бронзу в состязании каноэ-двоек. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Георгий Каликанов, Игорь Герасимов, Фирдаус Петрова, Денис Замалеев и Тахир Камалетдинов.