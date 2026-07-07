Казанские гребцы взяли медали на первенстве и чемпионате Приволжья

Воспитанники казанской СШОР по гребным видам спорта поднялись на пьедестал в нескольких дисциплинах на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан. Мероприятие проведено в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли с 1 по 5 июля в городе Энгельсе. В них приняли участие более 310 спортсменов из 10 регионов. Золотые медали завоевали Илья Герасимов на каноэ-одиночке, а также Ян Структура и Анастасия Леонтьева — смешанная байдарка-двойка. Серебряные медали получили Савелий Романов, управлявший каноэ-одиночкой, дуэт Рузаля Халиуллина и Эрика Кузовкина на каноэ-двойке, а также Всеволод и Арсений Следюк на байдарке-двойке. Эрик Кузовкин и Рузаль Халиуллин взяли также бронзу в состязании каноэ-двоек. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Георгий Каликанов, Игорь Герасимов, Фирдаус Петрова, Денис Замалеев и Тахир Камалетдинов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.