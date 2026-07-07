В деревне Озерки Марий Эл благоустроили зону отдыха

Зону отдыха благоустроили в деревне Озерки в Республике Марий Эл, сообщили в администрации Горномарийского муниципального района. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обустроили площадку из брусчатки с бордюрным камнем. Также они установили скамейки и смонтировали освещение. Ранее в деревне было благоустроено пространство у обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что всего в 2026 году в Республике Марий Эл преобразят 71 территорию. Среди них — 14 дворовых и 57 общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.