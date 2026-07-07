Диабет второго типа можно взять под контроль: врач назвала главный шаг

Избыток жировой ткани влияет на работу организма и снижает чувствительность клеток к инсулину. В результате глюкоза хуже усваивается, повышается уровень сахара в крови, а поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина. Со временем это может привести к развитию сахарного диабета второго типа.