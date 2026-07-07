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Диабет второго типа можно взять под контроль: врач назвала главный шаг

Эндокринолог Молоткова рассказала о возможной ремиссии диабета при снижении веса.

Источник: Комсомольская правда

Ожирение является одним из главных факторов риска развития сахарного диабета второго типа. При этом снижение веса может помочь улучшить состояние организма. Врач-эндокринолог Мария Молоткова рассказала, почему контроль массы тела играет важную роль в лечении диабета. Об этом пишет mk.ru.

«В отношении сахарного диабета мы избегаем термина “вылечить”. Корректнее говорить о ремиссии — состоянии, при котором уровень глюкозы в крови возвращается к нормальным значениям без приема сахароснижающих препаратов», — отметила медик.

Избыток жировой ткани влияет на работу организма и снижает чувствительность клеток к инсулину. В результате глюкоза хуже усваивается, повышается уровень сахара в крови, а поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина. Со временем это может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Снижение веса помогает восстановить чувствительность тканей к инсулину и улучшить показатели сахара в крови. При тяжелых формах ожирения врачи могут рассматривать дополнительные методы лечения, включая современные препараты и бариатрическую хирургию.

Ранее врач-эндокринолог Евгения Степанова рассказала, к каким последствиям может привести отказ от соблюдения диеты при сахарном диабете.