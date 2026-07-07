Юрий Матузов поздравил нового прокурора Воронежской области с назначением

Александр Гусев поздравил нового прокурора с началом службы в Воронежской области и отметил его профессиональный опыт. Глава региона подчеркнул, что областное правительство готово к открытой работе с прокуратурой, в том числе в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка. Среди вопросов, требующих особого внимания, губернатор назвал защиту прав участников СВО и их семей.