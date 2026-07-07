Юрий Матузов поздравил нового прокурора Воронежской области с назначением

В Воронеже представили нового прокурора области Сергея Филипенко. Он назначен на должность указом президента РФ от 28 июня, сообщили в Воронежской областной Думе.
По поручению генерального прокурора России Александра Гуцана нового руководителя регионального надзорного ведомства коллективу представил его заместитель Юрий Пономарев. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петряшов, председатель Воронежского областного суда Виктория Калюжная, руководители правоохранительных органов, сотрудники аппарата прокуратуры и территориальные прокуроры.
Юрий Пономарев обозначил перед коллективом прокуратуры приоритетные задачи. Сергей Филипенко, в свою очередь, заявил, что намерен работать на защиту прав жителей и укрепление законности в регионе.
Александр Гусев поздравил нового прокурора с началом службы в Воронежской области и отметил его профессиональный опыт. Глава региона подчеркнул, что областное правительство готово к открытой работе с прокуратурой, в том числе в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка. Среди вопросов, требующих особого внимания, губернатор назвал защиту прав участников СВО и их семей.
Юрий Матузов от имени депутатского корпуса также поздравил Сергея Филипенко с назначением. Он отметил, что для областной Думы защита прав граждан и соблюдение законности остаются ключевыми приоритетами.
По словам Матузова, опыт нового прокурора, его внимание к борьбе с коррупцией и контролю за исполнением бюджетного законодательства позволяют рассчитывать на эффективную работу. Спикер облдумы подчеркнул, что региональный парламент готов к конструктивному сотрудничеству с прокуратурой при решении значимых для области вопросов.