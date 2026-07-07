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Песков: Война на Украине закончится, когда из российских регионов выведут ВСУ

Россия готова остановить боевые действия на Украине, как только войска ВСУ выйдут из российских регионов. Об этом во вторник, 7 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия готова остановить боевые действия на Украине, как только войска ВСУ выйдут из российских регионов. Об этом во вторник, 7 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский пришел к власти, обещая украинцам прекратить войну, и он все еще может это сделать, приняв «очень ответственное решение».

— Признать ситуацию де-факто — и на следующий день боевые действия будут остановлены, — цитирует пресс-секретаря президента России издание Die Weltwoche.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в свою очередь утверждает, что Киеву нужно прийти к максимальной эскалации конфликта с Москвой.

При этом ранее он допускал, что активная фаза конфликта может завершиться в 2026 году. Политик добавил, что Киев не пойдет на компромиссы относительно территорий, а ВСУ готовы воевать «еще не один год».

Американский лидер Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой Анкаре планирует обсудить с Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего урегулирования конфликта.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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