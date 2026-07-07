Россия готова остановить боевые действия на Украине, как только войска ВСУ выйдут из российских регионов. Об этом во вторник, 7 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский пришел к власти, обещая украинцам прекратить войну, и он все еще может это сделать, приняв «очень ответственное решение».
— Признать ситуацию де-факто — и на следующий день боевые действия будут остановлены, — цитирует пресс-секретаря президента России издание Die Weltwoche.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в свою очередь утверждает, что Киеву нужно прийти к максимальной эскалации конфликта с Москвой.
При этом ранее он допускал, что активная фаза конфликта может завершиться в 2026 году. Политик добавил, что Киев не пойдет на компромиссы относительно территорий, а ВСУ готовы воевать «еще не один год».
Американский лидер Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой Анкаре планирует обсудить с Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего урегулирования конфликта.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.