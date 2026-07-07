Суд в Казахстане отказался исполнять решение по иску «Нафтогаза» к Газпрому

Суд первой инстанции международного финансового центра «Астана» (МФЦА) во вторник, 7 июля, отменил ранее вынесенный приказ о признании и приведении в исполнение решения арбитража ICC, который взыскал 1,4 миллиарда долларов с российского Газпрома в пользу национальной акционерской компании «Нафтогаз Украины».
В новом решении инстанция постановила отменить ранее вынесенное решение, отметив, что у суда отсутствует юрисдикция на признание и приведение в исполнение арбитражного решения ICC.
— Ни статья 13, ни статья 14 Конституционного закона, устанавливающего юрисдикцию суда МФЦА, не создают достаточного правового основания для исполнения арбитражного решения суда ICC, местом арбитража которого была Швейцария, а не Республика Казахстан или Международный арбитражный центр МФЦА, — передает Telegram-канал Dispute Resolution Club.
13 марта федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Газпрома по делу о выплате более 1,3 миллиарда долларов «Нафтогазу». Согласно материалам дела, в 2019 году компании заключили пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Осенью 2022 года украинская компания обратилась в арбитражный суд, заявив, что Газпром несвоевременно оплачивал услуги по транзиту газа.