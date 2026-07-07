Суд в Казахстане отказался исполнять решение по иску «Нафтогаза» к Газпрому

13 марта федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Газпрома по делу о выплате более 1,3 миллиарда долларов «Нафтогазу». Согласно материалам дела, в 2019 году компании заключили пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Осенью 2022 года украинская компания обратилась в арбитражный суд, заявив, что Газпром несвоевременно оплачивал услуги по транзиту газа.