Нижегородские спортсмены завоевали пять медалей на домашнем Кубке России по прыжкам с трамплина

В Нижнем Новгороде на базе комплекса трамплинов НОСШОР им. Г. Ю. Напалкова завершились первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина на искусственном покрытии, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. На домашних стартах нижегородские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав в общей сложности пять наград.