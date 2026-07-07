Нижегородские спортсмены завоевали пять медалей на домашнем Кубке России по прыжкам с трамплина

В Нижнем Новгороде на базе комплекса трамплинов НОСШОР им. Г. Ю. Напалкова завершились первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина на искусственном покрытии, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. На домашних стартах нижегородские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав в общей сложности пять наград.
В соревнованиях приняли участие 80 сильнейших атлетов, представляющих семь регионов страны. Абсолютным триумфатором соревнований стал нижегородец Роман Трофимов — он выиграл золотые медали на обоих этапах, а также завоевал почетный кубок «Лучший спортсмен».
В мужском зачете второго этапа бронзовую награду команде принес Михаил Назаров. Среди женщин успешно выступила нижегородка Софья Ермак (в тексте источника также указана как София), которая завоевала серебряную медаль на стартовом этапе и бронзовую — на втором. Кроме того, специальный приз за самый дальний прыжок турнира получил Кирилл Котик.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что региональная школа прыжков с трамплина заслуженно считается одной из сильнейших в России. Он поблагодарил национальную федерацию за доверие проводить турнир такого уровня на нижегородской земле второй год подряд, добавив, что эти старты стали ключевым этапом подготовки атлетов к летнему сезону.
Организаторами соревнований совместно выступили Минспорта региона, профильные федерации и проектный офис АНО «Центр управления и развития спорта».
Ранее сообщалось, что нижегородцы завоевали шесть медалей на Кубке Дружбы по современному пятиборью.