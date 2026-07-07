В Пермском крае реализуют инвестпроект в сфере животноводства на 6 млрд рублей

О развитии сотрудничества в области сельского хозяйства в Прикамье договорились ВТБ и АО «Агро-Холдинг Майский» на промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
В текущем году пермский агропромышленный комплекс запланировал начать крупный инвестпроект, касающийся развития животноводства. При этом будут реконструированы имеющиеся промплощадки и появятся новые площадки по разведению свиней. Инвестиционный проект будет реализован в поселке Майский, расположенном неподалеку от Краснокамска. Предполагается, что в эту масштабную программу модернизации будет вложено порядка шести миллиардов рублей. Исполнение проекта запланировано на окончание 2030 года. Кроме того, это должно привести к росту эффективности производства и увеличению объемов выпуска мясной продукции.
В агрохолдинге отметили, что инвестиции дадут возможность вывести производство на новый уровень, при этом вырастет эффективность имеющихся производственных площадок.