В Пермском крае реализуют инвестпроект в сфере животноводства на 6 млрд рублей

В текущем году пермский агропромышленный комплекс запланировал начать крупный инвестпроект, касающийся развития животноводства. При этом будут реконструированы имеющиеся промплощадки и появятся новые площадки по разведению свиней. Инвестиционный проект будет реализован в поселке Майский, расположенном неподалеку от Краснокамска. Предполагается, что в эту масштабную программу модернизации будет вложено порядка шести миллиардов рублей. Исполнение проекта запланировано на окончание 2030 года. Кроме того, это должно привести к росту эффективности производства и увеличению объемов выпуска мясной продукции.