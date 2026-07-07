Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае реализуют инвестпроект в сфере животноводства на 6 млрд рублей

О развитии сотрудничества в области сельского хозяйства в Прикамье договорились ВТБ и АО «Агро-Холдинг Майский» на промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Источник: "Российская газета"

О развитии сотрудничества в области сельского хозяйства в Прикамье договорились ВТБ и АО «Агро-Холдинг Майский» на промышленной выставке «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

В текущем году пермский агропромышленный комплекс запланировал начать крупный инвестпроект, касающийся развития животноводства. При этом будут реконструированы имеющиеся промплощадки и появятся новые площадки по разведению свиней. Инвестиционный проект будет реализован в поселке Майский, расположенном неподалеку от Краснокамска. Предполагается, что в эту масштабную программу модернизации будет вложено порядка шести миллиардов рублей. Исполнение проекта запланировано на окончание 2030 года. Кроме того, это должно привести к росту эффективности производства и увеличению объемов выпуска мясной продукции.

В агрохолдинге отметили, что инвестиции дадут возможность вывести производство на новый уровень, при этом вырастет эффективность имеющихся производственных площадок.