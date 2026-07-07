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В Пермском крае построят крупнейшее в России производство диализных растворов

На проходящей в Екатеринбурге XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с группой компаний «Фармасинтез» по созданию производства диализных растворов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Источник: "Российская газета"

На проходящей в Екатеринбурге XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с группой компаний «Фармасинтез» по созданию производства диализных растворов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Согласно проекту, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Пермь» будет возведен новый промышленный комплекс. На этом производстве станут выпускать растворы, используемые в медицине. В строительство нового комплекса будет вложено более пяти миллиардов рублей, его эксплуатация начнется в 2030 году.

Предприятие, которое появится в ОЭЗ, станет самым большим в Российской Федерации производством, где будут изготавливать растворы для диализа.

«Благодаря реализации проекта в регионе появится современное высокотехнологичное фармацевтическое производство. Это не только позволит укрепить позиции Пермского края как одного из центров развития отечественной фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны», — подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.