В Пермском крае построят крупнейшее в России производство диализных растворов

Согласно проекту, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Пермь» будет возведен новый промышленный комплекс. На этом производстве станут выпускать растворы, используемые в медицине. В строительство нового комплекса будет вложено более пяти миллиардов рублей, его эксплуатация начнется в 2030 году.