В Пермском крае построят крупнейшее в России производство диализных растворов

На проходящей в Екатеринбурге XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с группой компаний «Фармасинтез» по созданию производства диализных растворов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Согласно проекту, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Пермь» будет возведен новый промышленный комплекс. На этом производстве станут выпускать растворы, используемые в медицине. В строительство нового комплекса будет вложено более пяти миллиардов рублей, его эксплуатация начнется в 2030 году.
Предприятие, которое появится в ОЭЗ, станет самым большим в Российской Федерации производством, где будут изготавливать растворы для диализа.
«Благодаря реализации проекта в регионе появится современное высокотехнологичное фармацевтическое производство. Это не только позволит укрепить позиции Пермского края как одного из центров развития отечественной фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны», — подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.