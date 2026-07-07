Суд признал законным штраф в 13 млн руб. блогеру Варламову* за недоплату налога

Как пояснили представители сторон, Варламов* заплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%. Данный размер предусмотрен для налоговых резидентов России. Хотя он тогда значился нерезидентом и должен был внести оплату по 30% ставке. По словам юристов ФНС, блогер в то время жил за границей более полугода и не мог использовать 13% ставку.