Суд признал законным штраф в 13 млн руб. блогеру Варламову* за недоплату налога

Арбитражный суд Москвы признал законным решение столичной налоговой инспекции, назначить блогеру Илье Варламову* штраф в 13 миллионов рублей за неполную оплату налогов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.
Варламов* пытался оспорить решение ИФНС № 2 по Москве от 30 декабря 2025 года, подразумевающий привлечь его к ответственности за целенаправленную неуплату налога. Однако суд отклонил иск блогера.
Как пояснили представители сторон, Варламов* заплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%. Данный размер предусмотрен для налоговых резидентов России. Хотя он тогда значился нерезидентом и должен был внести оплату по 30% ставке. По словам юристов ФНС, блогер в то время жил за границей более полугода и не мог использовать 13% ставку.
Адвокат Варламова* сообщил судье, что все шесть месяцев его подзащитный проходил обучение по очной форме в вузе Германии. По этой причине он имел право на ставку для резидентов. Как уточнил юрист, его доверитель точно не желал не оплачивать налоги.
Ранее Минюст внес в реестр иноагентов бывшего депутата городской думы Томска Ксению Фадееву*. Она была осуждена за экстремистскую деятельность и, по сведениям ведомства, публиковала в сети лживую информацию о решениях российских властей.
*- Физлицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.