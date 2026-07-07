В Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за шторма

Власти Калининградской области решили объявить режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым штормом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в мессенджере «Макс».
«Ночью ожидаем сильный шторм. По данным МЧС, ветер — до 34 м/с, волна на побережье — до 5 метров. Ввожу режим повышенной готовности с 20:00 сегодняшнего дня. Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС. В случае возможных последствий это позволит оперативно приступать к их ликвидации: аварии на сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные ситуации. Отдельно обращаюсь к жителям. Не игнорируйте правила безопасности во время такой непогоды. По возможности пережидайте шторм в безопасном месте», — призвал губернатор.
В свою очередь, глава администрации Калининграда Елена Дятлова напомнила о необходимости соблюдать рекомендации Управления по делам ГО и ЧС: плотно закрыть в квартирах окна и двери; убрать с открытых балконов любые предметы, которые может сдуть; при вынужденном пребывании на улице избегать нахождения на мостах и путепроводах, сторониться ЛЭП, рекламных щитов, больших деревьев, любых конструкций, которые может сорвать порывами; внимательно выбирать места для парковки личного автотранспорта.
Напомним, утром в среду, 8 июля, порывы ветра на территории региона, как ожидается, могут достичь ураганных значений — до 32 м/с.