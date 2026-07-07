В Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за шторма

«Ночью ожидаем сильный шторм. По данным МЧС, ветер — до 34 м/с, волна на побережье — до 5 метров. Ввожу режим повышенной готовности с 20:00 сегодняшнего дня. Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС. В случае возможных последствий это позволит оперативно приступать к их ликвидации: аварии на сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные ситуации. Отдельно обращаюсь к жителям. Не игнорируйте правила безопасности во время такой непогоды. По возможности пережидайте шторм в безопасном месте», — призвал губернатор.