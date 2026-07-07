Шесть медицинских династий наградили в Нижнем Новгороде в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем МАХ-канале.
Высшую награду в номинации «За преемственность поколений» вручили династии Абаимовых-Сидоровых-Яндыгановых. Суммарный трудовой стаж 60 врачей медиков в шести поколениях составляет 828 лет. Корни династии уходят в конец XIX века. Семейная традиция начиналась с земского фельдшера.
«Поздравляю всех участников конкурса — представителей медицинских династий. Вы спасли десятки жизней, посвятили себя благородной миссии», — написал губернатор.
Ранее сообщалось, что программу Дня семьи, любви и верности опубликовали в Нижегородской области.