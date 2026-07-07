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Двое наемников из Колумбии публично раскаялись в решении воевать за Украину

Двое граждан Колумбии, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), публично раскаялись в решении присоединиться к военному конфликту. Мужчины столкнулись с крайне тяжелыми условиями на фронте. Об этом сообщило издание El Cronista.

Двое граждан Колумбии, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), публично раскаялись в решении присоединиться к военному конфликту. Мужчины столкнулись с крайне тяжелыми условиями на фронте. Об этом сообщило издание El Cronista.

Один из них, Оскар Боканегра Мартинес, заявил, что украинские офицеры направляют их на боевые задачи, после участия в которых практически невозможно вернуться живым. По словам колумбийцев, они фактически лишены свободы передвижения и испытывают нехватку продовольствия.

— Нас здесь держат в положении арестантов. Мы голодаем, — рассказали наемники.

Обратившись к соотечественникам, мужчины настоятельно рекомендовали отказываться от предложений участвовать в конфликте на стороне Украине. Они добавили, что нуждаются в помощи, чтобы вернуться с Украины в родную страну, говорится в материале.

Представители Службы внешней разведки России ранее заявили, что Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики. Утверждается, что основной перевалочной базой на канале наркотического транзита в Евросоюз через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.

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