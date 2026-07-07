В Воронеже на месте ремонта коллектора на Московском проспекте начали вбивать сваи в котловане

— Сейчас одновременно монтируют и устанавливают сваи методом вибропогружения — это достаточно трудоемкий и длительный процесс, но это необходимо для безопасности работ. Для комфорта жителей Коминтерновского района работы с шумной техникой будут приостановлены в ночное время, — отметили в РВК-Воронеж. — Параллельно продолжается осушение котлована — это позволит в ближайшее время вернуться к земельным работам и вплотную подойти к поврежденному участку трубопровода.