Daily Mail: Полиция США арестовала пенсионера, который прожил 10 лет в нацпарке

В США правоохранители арестовали 65-летнего Марка Аарона Гатца из Аризоны, который на протяжении около 10 лет жил в национальном лесу Тонто. Пенсионер разбил там постоянный лагерь, построил несколько сооружений и оставил после себя почти полтонны мусора. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.