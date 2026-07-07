Daily Mail: Полиция США арестовала пенсионера, который прожил 10 лет в нацпарке

В США правоохранители арестовали 65-летнего Марка Аарона Гатца из Аризоны, который на протяжении около 10 лет жил в национальном лесу Тонто. Пенсионер разбил там постоянный лагерь, построил несколько сооружений и оставил после себя почти полтонны мусора. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
На территории лагеря полицейские нашли шины, пластиковые пакеты, мусорные мешки, алюминиевые банки, бочки, велосипедные рамы, доски и другие отходы. Кроме того, мужчина построил навес, под которым припарковал внедорожник. В результате из-за незаконных построек и захламления была повреждена примерно половина акра природной территории.
До задержания у Гатца уже было несколько ордеров за нарушения правил проживания, разведение костров и антисанитарию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по девяти федеральным статьям.
17 марта 2024 года члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента России 92-летнему отшельнику Киньягулу Салимгарееву, который живет в лесу на протяжении более 50 лет.